Армія США погодила передачу одного з двох роботизованих собак Spot, розроблених компанією Boston Dynamics, для очищення українських територій від мін та інших боєприпасів після їхнього визволення від російських військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Foreign Policy.

За словами виконавчого директора компанії з розмінування HALO Trust, яка має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, Кріса Вотлі, робопес буде використаний для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих росією районах поблизу Києва.

Spot може допомогти переносити боєприпаси до ями, дозволяючи саперам безпечно підривати їх партіями від 50 до 100 снарядів далеко від цивільного населення і не наражаючи на небезпеку жодну з 10 команд HALO, які нині працюють у Бучіта в Броварах.

Зазначається, що сапери все частіше використовують роботів у польових умовах, аби зменшити ризик підриву людей.

«Загалом Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для огляду потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані», - заявив директор із маркетингу й комунікацій компанії Ніколас Ноел.

Нагадаємо, робота-собаку Spot від Boston Dynamics залучили під час військових навчань, які проводила французька армія.