Хірург та анестезіолог із Запорізької та Донецької областей працевлаштувалися в Таращанській лікарні на Київщині. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Лікар-анестезіолог Михайло Трискіба зі Покровська Донецької області із серпня – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Таращанської міської лікарні на Київщині. Лікар-хірург Ігор Левада із Полог Запорізької області із жовтня – хірург поліклінічного відділення того ж медзакладу. Обоє працевлаштувалися через портал вакансій https://work.moz.gov.ua, що його Міністерство охорони здоров’я запустило у липні – аби допомогти медичним працівникам знайти роботу.

«Частини лікарень, тобто цілі відділення, переїхали з Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Костянтинівки, Краматорська, Бахмута, що на Донбасі. Наприклад, травматологічне відділення лікарні з Лиману переїхало в Кропивницький, – розповідає Михайло Трискіба. – У Покровську не було ні світла, ні води, ні газу. Незрозуміло, як перезимувати. Тож я швидко знайшов роботу на порталі вакансії».

«У медзакладі в Пологах, де працював, тепер госпіталь окупантів. Щоправда, зараз росіяни, наскільки мені відомо, звідти вивозять все, що не приколочено до підлоги, – продовжує Ігор Левада. – Я випадково вибрався з Полог в Запоріжжя, а потім переїхав в Таращу, що за 120 км від Києва. Привабила ще й пропозиція надання житла».

Як розповідає заступник директора з персоналу Галина Бабієнко, житло, що називається, було «в комплекті» із вакансіями. Воно надається за символічну плату. Одне запропонувала працівниця цієї ж Таращанської міської лікарні – так проявляється людяність у нелюдяний час.

«Через війну тисячі українських медиків стали внутрішньо переміщеними особами. З огляду на нове місце проживання через портал вакансій якраз можна вибрати пропозиції, що підходять. Крім того, їх подають заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності з різних регіонів країни. У вакансії описані посадові обов’язки, кваліфікаційні вимоги, умови оплати праці та інші додаткові переваги (службове житло, проїзд, соціальний пакет тощо). Станом на сьогодні їх понад 600», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Портал вакансій медичних працівників є простим та зручним у користуванні. На ньому можна ознайомитися з усіма можливими опціями працевлаштування, додатковими перевагами та можливостями, щоб знайти роботу за своїм запитом. Зокрема, можна фільтрувати вакансії за географією та шукати у регіонах, що підходять найбільше, а також обирати форму власності закладів.