Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться кілька «прокладок» (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається декілька разів і потім його не повернеш. Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, – він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути.

Наша мета протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться», - повідомив Міністр.