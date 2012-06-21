У прифронтовій області безробіття зросло на 77%. «З початку прийняття рішення про запровадження карантину кількість безробітних збільшилася на 77%. Наразі в області зареєстровано 8,6 тисяч людей, які втратили роботу, і це у півтора рази більше минулорічного показника. У той же час кількість поданих від роботодавців вакансій за звітний період зменшилась на третину», — так характеризує ситуацію на ринку праці директор Луганської обласної служби зайнятості Сергій Болотський.
За його словами, основна увага служби зайнятості нині до роботодавців, особливо з числа представників малого та середнього бізнесу для того, щоб вони могли зберегти робочі місця за умов карантину. Порядок допомоги визначено. І з заявою про надання такої допомоги до служби уже звернулися 155 представників бізнесу. Вони подали відомості на 794 робітників.
Стосовно 89 заяв уже прийнято позитивне рішення, на рахунки підприємств направлено майже 226 тисяч гривень.
Важлива умова: після закінчення карантину роботодавець не може протягом півроку у будь-який спосіб звільнити людей, котрим надавалася часткова допомога з безробіття.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»