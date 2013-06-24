В Україні від початку чинності програми релокації переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу. Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан під час телемарафону, передає Укрінформ.

«На сьогодні в нас зареєстровано 1796 заявок від підприємств. Було переміщено 710 підприємств, із них 500 уже успішно працюють», — сказав заступник міністра.

За його словами, більшість підприємств релоковано в західні області. Найбільше було переміщено у Львівську (29% заявок), Закарпатську (18%) та Чернівецьку області (12%).

Посадовець зазначив, що 576 підприємств відмовилися від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Мінекономіки шукає локацію або спосіб транспортування для 515 підприємств, додав заступник міністра.

В Україні чинна державна програма релокації виробництв. Підприємства, розташовані в зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід.