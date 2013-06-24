Компанія Rocket Lab здійснила у четвер, 4 серпня, успішний запуск ракети-носія Electron із американським розвідувальним супутником NROL-199 на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттері.

«Electron успішно розгорнула вантаж Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO) на орбіті. Ласкаво просимо до вашого нового дому в космосі, NROL199!», - заявили у Rocket Lab.

За даними Space.com, запуск ракети-носія Electron із американським розвідувальним супутником NROL-199 на борту був здійснений о 08.00 годині за київським часом з космодрому у Новій Зеландії.

Супутник розгорнувся на запланованій орбіті через годину після запуску.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня компанія Rocket Lab скасувала запуск ракети-носія Electron із американським розвідувальним супутником NROL-199 на борту через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру).

«Супутник підтримуватиме NRO у передачі важливої інформації державним установам і особам, які приймають рішення, займаючись моніторингом міжнародних питань», - написали у Rocket Lab.