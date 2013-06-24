У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти та Координаційним штабом з надання правової допомоги, родини зниклих осіб можуть отримати безоплатну юридичну допомогу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про найближчий центр допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером: 0 800 213 103.

Також надаються спільні й індивідуальні правові консультації при офісах регіональних координаторів Уповноваженого.

«Безумовно, юридичний супровід цих людей є вкрай важливим, адже вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно. Саме тому ми ухвалили рішення всіляко сприяти їм у цьому!», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Нагадаємо, що повідомити про зниклих безвісти можна на гарячу лінію: 0 800 339 247. Написати нам можна у месенджерах на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.