У Сумах презентували «Мартиролог мешканців Сумської області, які загинули в локальних війнах і закордонних збройних конфліктах», надрукований за фінансової підтримки обласної влади. За словами упорядника голови обласної організації Національної спілки краєзнавців Олега Корнієнка, видання містить найповніший на цей час перелік військовослужбовців, котрі загинули, померли від ран, зникли безвісти в локальних збройних конфліктах і закордонних війнах. Це перше таке видання в області, під обкладинкою якого увічнено імена загиблих земляків поза межами краю та України.
За даними обласного військового комісаріату, на Сумщині зареєстровано майже 5200 учасників бойових дій на території інших держав, з них понад чотири тисячі — в Афганістані.