ДП «НАЕК «Енергоатом» і компанія Rolls-Royce SMR підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення енергосистеми України шляхом розгортання малих модульних реакторів, повідомляє Укрінформ.

«Співпраця Енергоатому та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть змогу Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією з перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього», — сказав президент Енергоатому Петро Котін.

Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років. Генеральний директор Rolls-Royce SMR Том Самсон наголосив, що уряд Великої Британії підтримує Україну та її громадян і готовий допомагати у відновленні енергосистеми.