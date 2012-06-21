У матчі 6-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" переміг недавнього суперника київського "Динамо" "Брюгге" з рахунком 6:1.

Один з м'ячів на 61-й хвилині забив український півзахисник Роман Безус, який вийшов на заміну на 49-й хвилині.

Роман обвів чи не весь захист чемпіонів і точно пробив в кут воріт, зробивши рахунок - 4:0.

На відео його можна подивитися з 3:00 хвилини.

Це перша результативна дія 30-річного футболіста в цьому сезоні. Раніше Безус виступав у складі збірної України на чемпіонаті Європи і вийшов на заміну в матчі зі Швецією.