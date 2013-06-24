У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак.
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
- Державні та місцеві органи влади
- Сектор безпеки та оборони
- Енергетичний сектор
- Фінансовий сектор
- Комерційний сектор
- Телеком-сектор і розробники
- Транспортна галузь
- Найпоширеніші типи кібератак:
- Шкідливий програмний код
- Втручання
- Спроби втручання
- Порушення вразливостей інформації
- Порушення доступності
- Шкідливий (образливий) вміст
- Відома вразливість
- Шахрайство.