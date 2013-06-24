У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

  • Державні та місцеві органи влади
  • Сектор безпеки та оборони
  • Енергетичний сектор
  • Фінансовий сектор
  • Комерційний сектор
  • Телеком-сектор і розробники
  • Транспортна галузь
  •  Найпоширеніші типи кібератак:
  • Шкідливий програмний код
  • Втручання
  • Спроби втручання
  • Порушення вразливостей інформації
  • Порушення доступності
  • Шкідливий (образливий) вміст
  • Відома вразливість
  • Шахрайство.