Українці героїчно розпочали вже другий місяць боротьби з російськими окупантами. Рашисти продовжують обстрілювати та бомбардувати природні екосистеми України. Це призводить до збільшення кількості ландшафтних пожеж. Про це повідомляє Урядовий портал.

На жаль, через активні бойові дії на окупованих територіях служби з охорони лісів та інших ландшафтів від пожеж не завжди можуть вчасно відслідкувати та ліквідувати загоряння.

Тому єдиним засобом моніторингу пожеж на всій території України на сьогодні є дистанційне зондування Землі. Такі дані Україна отримує від Європейської інформаційної системи про лісові пожежі EFFIS. Вони свідчать, що станом на сьогодні внаслідок російської агресії вже пошкоджено майже 102 тис. га усіх типів ландшафтів України.

Ракетні обстріли та бомбардування рашистів наносять значних втрат нашим природоохоронним об’єктам. На більшості з них тривають лісові та інші ландшафтні пожежі. Відбувається знищення:

біорізноманіття;

природно-заповідного фонду;

об'єктів Смарагдової мережі.

За попередніми даними дистанційного зондування Землі супутниками EFFIS, внаслідок російської агресії в Україні пожежами вже пошкоджені майже 39 тис. га.