У наслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну уже загинуло, за інформацією ювенальних прокурорів, 167 дітей.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Телеграміпресслужба Офісу генерального прокурора.

«167 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф. Більш як 464 дитини постраждали в Україні через збройну агресію російської федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - понад 297», - поінформували у відомстві.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

У ОГП уточнили, що за отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській – 15, областях.

Окремо в ОГП зазначили, що 6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне Чернігівської області.

Стало відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань рф, здійснили обстріл цивільного населення смт Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення у результаті артобстрілу міста Харкова.

Також унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів було пошкоджено 928 закладів освіти, і 84 з них було зруйновано повністю.

Як повідомлялося, 6 квітня радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук поінформувала, що упродовж місяця близько 14,6 тисячі українських родин подали заявки, щоб взяти на тимчасове влаштування дітей.