З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 220 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними 220дітей загинуло та понад 406 отримали поранення», - ідеться в повідомленні.

Зауважується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, у м. Києві - 16.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1 тис. 584 заклади освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, ввечері 2 травня вороги завдали ракетного удару по об'єктах міської інфраструктури Одеси. Внаслідок потрапляння ракети по житловому будинку, де перебували п'ять осіб, загинув 15-річний хлопець, ще одну неповнолітню дитину госпіталізовано з пораненнями.