російські агресори вбили в Україні вже 348 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Станом на ранок 12 липня майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 348 дітей загинули та понад 650 дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

11 липня внаслідок масованих обстрілів росіянами цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак, дістали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.uaта за телефонами: +380961004438, +380683235856.