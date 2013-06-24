В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 425 дітей, 815 – дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 18 жовтня 2022 року більше ніж 1240 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 411, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

Зокрема, під час фіксації злочинів, вчинених загарбниками на території Донецької області, на місці поховання в смт Новоселівка Краматорського району виявили тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті.

Також на місці поховання в м. Лиман на Донеччині виявили тіло однорічної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

Крім того, 17 жовтня через ворожий обстріл с. Костянтинівка Донецької області дістала поранення 12-річна дівчинка.

Також вчора внаслідок обстрілу російськими військами с. Таврійське Запорізької області 12-річний хлопчик дістав поранення, а поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

Нагаадаємо, станом на початок жовтня в Україні зафіксовані близько дев'яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб.