Унаслідок вдало проведеного чергового етапу операції українських військ росіяни поспіхом евакуювали з острова Зміїний залишки свого гарнізону.
Про це повідомляє у Телеграмііз посиланням на Оперативне командування «Південь» пресслужба Одеської міської ради, передає Укрінформ.
«Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів», - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що наразі на Зміїному пожежа, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.
Нагадаємо, у ході військової операції на Зміїному ЗСУ знищили радіолокаційну станцію, кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С1», іншу техніку і живу силу противника.