російські загарбники заздрять, що в українців є «Байрактари» та з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї Збройним силам України.

Як передає Укрінформ, про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, опубліковані Службою безпеки України в Телеграмі.

Так, у розмові зі своїм другом контрактник, який воює на Запоріжжі, бажає для своєї армії таких же безпілотних літальних апаратів, як Байрактар.

Він сам насміхається з фрази «величі» росії, бо навіть прості квадрокоптери загарбники просять у спонсорів.

російські військові з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать…».

«Напевно, ці окупанти ще не читали новин про нові гармати і лендліз.Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою», - додають в СБУ.

Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 17 травня ліквідували уже близько 27 тисяч 900 (+200) російських військових.