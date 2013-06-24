В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 217 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.

"Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

"25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років", - зазначили в ОГП.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ, 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, управління верховного комісараООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 2 665 випадків загибеліта 3 053 випадки поранень цивільного населення України внаслідок повномасштабного російського вторгнення.