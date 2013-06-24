російські війська вбили в Україні 226 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів повідомляє у Телеграмі.

Станом на ранок 9 травня понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної агресії російської федерації. При цьому, за офіційними даними, 226 дітей загинули та більш як 415 поранені.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, у Житомирській області - 15.

8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних автомобілів, які 4 травня були обстріляні росіянами в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня через обстріли ворожими військами с. Білогорівка та с. Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами росії українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.