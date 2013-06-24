Суд Відземського передмістя Риги визнав громадянина Латвії винним у шпигунстві на користь росії та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Delfi.

Суд ухвалив затвердити угоду, укладену 23 лютого між прокурором та обвинуваченим Андрісом Бірзгалісом, 1955 року народження.

Бірзгаліс визнаний винним у незаконному зборі інформації, що не підлягає розголошенню, з метою її передачі іноземній державі. За це порушення закону його засуджено до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі та трьох років нагляду.

Крім того, Бірзгаліс визнаний винним у зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. За це порушення суд засудив його до року позбавлення волі.

Остаточне покарання для Бірзгаліса було визначено за спільністю злочинів шляхом часткового підсумовування вироків, таким чином, йому призначено позбавлення волі строком на п'ять років з наглядом протягом трьох років.

Як зазначається, Бірзгаліса затримала торік Служба державної безпеки Латвії. Його обвинуватили у багаторічній співпраці з російською Службою військової розвідки та передачі їй інформації про сектор державної оборони, що не підлягає розголошенню.