Війська рф станом на ранок 23 березня вбили в Україні 121 дитину та більш як 167 поранили.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів повідомляє у Телеграмі.

«Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях», - ідеться у повідомленні.

У Донецькій області російські військові продовжують обстрілювати міста та житлові масиви. Від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, троє дітей отримали поранення.

17 березня російські загарбники на очах у 14-річного сина безжально вбили батька багатодітної родини. Хлопець отримав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

Увечері 22 березня ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них - діти.

«Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки», - повідомляють прокурори.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.