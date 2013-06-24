Мінреінтеграції тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у питанні незаконного всиновлення росіянами викрадених українських дітей.

Представниця МКС повідомила, що їхня команда вже отримала від правоохоронних органів України доступ до матеріалів наявних кримінальних справ і займається систематизацією даних про такі випадки.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що співпраця з МКС — важливий крок у притягненні до відповідальності росіян, які незаконно всиновлюють українських дітей.

«Ви станете співучасниками злочинів. Ми вже маємо прізвища тих росіян, які це роблять. Вони нестимуть за це відповідальність!» — застерегла вона.

Мінреінтеграції нагадує: свідкам незаконного переміщення дітей-сиріт на тимчасово окуповану територію або територію рф слід повідомляти про це на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до департаменту кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном (050) 562-03-13 або на портал «Діти війни».