Громадяни росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок (Château de Vincennes) після внутрішньої директиви, виданої через вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Ouest-France, передає Укрінформ.

Зазначається, що Венсенський замок, розташований на південний схід від Парижа, містить один із центрів Служби історії оборони (SHD), бібліотеки та архіви якої доступні для громадськості за певних умов. Також там зберігаються архіви Міністерства збройних сил Франції.

На запитання AFP у Міністерстві збройних сил пояснили, що після вторгнення росії в Україну воно “обмежило доступ до військових приміщень міністерства громадянам росії”. Водночас у відомстві повідомили, що можна робити “запити, пов’язані з журналістськими функціями”.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня директор Управління імміграції та інтеграції Франції (Ofii) Дідьє Леші повідомив, що кількість українських біженців у Франції перетнула рубіж у 100 тисяч людей.