Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед.

До десятка найчастіше використовуваних входять назви на честь гагаріна, чкалова, комарова, пушкіна, горького, лермонтова, маяковського, суворова, матросова, мічуріна.

«В умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого рускава міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як «велика російська культура», — пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.