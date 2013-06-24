Вночі 9 березня ворог завдав чергового варварського масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також станом на 6: 30 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.