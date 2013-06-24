російські агресори вбили вже 362 українських дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей віком 12 та 13 років отримали поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.