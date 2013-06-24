російські війська вбили в Україні 374 дитини.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

«Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

У медичному закладі Львова від тяжких поранень, які дістала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом Торецька Донецької області, померла 15-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.