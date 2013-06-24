В Україні через агресію російської федерації станом на 25 серпня загинули 376 дітей, отримали поранення понад 733 дитини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Більше ніж 1109 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 25 серпня 2022 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У відомстві зазначають, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Повідомляється, що вчора, 24 серпня, ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей отримали поранення.

Також 24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури м. Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей віком 10 та 16 років.

У ніч на 25 серпня загарбники обстріляли с. Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років.

Як повідомлялося, речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що з Маріуполя до Сибіру незаконно перевезли тисячу українських дітей. Це грубе порушення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Міністерство закордонних справ України закликало росію повернути всіх викрадених українських дітей їхнім батькам та законним опікунам.