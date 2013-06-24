російські загарбники вбили в Україні уже 396 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 29 вересня 2022 року більше ніж 1175 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів: 396 дітей загинуло та понад 779 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 28.

У ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру одна дитина загинула, ще одна дістала поранення.

28 вересня через обстріл ворогом БахмутаДонецької області був поранений 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.