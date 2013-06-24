Війська російської федерації вбили в Україні вже 395 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 27 вересня 2022 року більше ніж 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 395 дітей загинуло та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

26 вересня через обстріл ворогом Первомайського Харківської області загинула 13-річна дівчинка.

Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів росіянами Рубіжного Луганської області загинули троє дітей.

26 вересня через артилерійський обстріл військами рф Красногорівки Донецької області поранення дістала дівчинка 13 років.

У ході фіксації злочинів, вчинених росіянами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу села Бузова Київської області була поранена малолітня дівчинка.

Також під час фіксації фактів російської агресії встановлено, що 7 березня через обстріли Золочева Харківської області був травмований 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.