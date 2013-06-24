Днями заступник міністра юстиції Ірина Мудра взяла участь у паралельній зустрічі «Досягнення у притягненні до відповідальності за два роки після повномасштабного вторгнення в Україну», що відбулася в Нью-Йорку, США. Ішлося зокрема про реалізацію механізму компенсацій за завдані збитки через війну рф проти України.

На початку виступу заступник міністра юстиції, звертаючись до учасників, наголосила, що країна-агресор продовжує вести війну на виснаження в надії на те, щоб здобути перемогу за використання всіх можливих ресурсів на тлі втоми від війни із застосуванням ядерного шантажу. росія вдається до постійних ракетних обстрілів та застосування безпілотних літальних апаратів, руйнуючи інфраструктуру і знищуючи цивільне населення. В умовах тривалих запеклих боїв, проблем з постачанням зброї та щоденних масованих атак проти мирного населення Україна чинить рішучий опір та продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і свободу.

«Безпрецедентні рівні болю та спустошення звалилися не тільки на націю, а й на людство загалом. Тож рф необхідно притягнути до відповідальності за агресію проти України, вона зобов’язана сплатити репарації за людські та матеріальні втрати, спричинені міжнародно протиправними діяннями», — зазначила Ірина Мудра.

У тісній співпраці з іноземними партнерами та міжнародними організаціями Україна створила неповторний концепт міжнародного компенсаційного механізму за збитки, завдані російською агресією. Цей механізм містить такі складові: міжнародний реєстр збитків, комісія з розгляду заяв та компенсаційний фонд.

«Першим відчутним кроком на шляху до встановлення обов’язку росії сплатити репарації стало ухвалення ГА ООН резолюції Res. L.6/2022 «Подальший захист та відшкодування збитків за агресію проти України». Саме цим документом передбачено створення міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, яких було завдано внаслідок міжнародно протиправних діянь рф в Україні або проти неї. Це був історичний момент не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти».

Нині 43 держави та Європейський Союз стали учасниками або асоційованими членами реєстру збитків. Менш ніж за рік зокрема створено органи управління реєстру. Рада реєстру затвердила свій перший пакет правил та положень реєстру збитків, необхідних для початку подання заяв, що містить правила подання, оброблення та внесення заяв, а також категорії заяв, прийнятних для внесення до Міжнародного реєстру збитків. Також затверджено перелік категорій та критерії прийнятності заяв; розпочато розроблення цифрової платформи для полегшення подання заяв та відповідних доказів.

За словами заступника міністра юстиції, 2 квітня 2024 року в м. Гаага, Нідерланди, має відбутися конференція міністерського рівня «Відновлення справедливості». На ній буде оголошено про технічний запуск реєстру для отримання перших заяв та доказів від фізичних осіб. Заплановано, що протягом зустрічі в Гаазі конференція учасників реєстру збитків затвердить категорії збитків та розпочне процедуру приймання заяв щодо збитків.

«Створення реєстру збитків — не кінцева мета в досягненні справедливості для України та її народу. Важливо надати постраждалим через російську агресію легітимні правові можливості для виконання рішень майбутньої компенсаційної комісії. Оскільки рішення комісії не будуть судовими та не підлягатимуть виконанню органами національних судових систем, існує необхідність у створенні компенсаційного фонду, який буде частиною комплексного компенсаційного механізму», — зауважила Ірина Мудра.

Нині триває процес погодження міжнародного інструменту щодо створення компенсаційної комісії. Країни-партнери, які вжили контрзаходів у вигляді заморожування російських валютних резервів, що перебувають у їхніх юрисдикціях від початку повномасштабного вторгнення, можуть вжити й подальших контрзаходів. Зокрема, держави можуть конфіскувати суверенні російські активи й акумулювати їх на рахунку в міжнародній фінансовій установі, надавши їй повноваження розпоряджатися цими коштами для отримання максимального прибутку. Наприклад, інвестуючи в середньострокові боргові цінні папери з низьким рівнем ризику. Очікують, що отримані доходи буде використано для фінансування нагальних потреб України, повідомляє Міністерство юстиції.