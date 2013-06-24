російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбуці,передає Укрінформ.

«Російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк». На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож «Роскосмос» та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його «недоторканість», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій «Роскосмос» розіслав у підпорядковані структури документ «Про організацію розрахунків в умовах санкцій».

Він передбачає такі заходи: обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі; мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції; відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації «Роскосмос».

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення, російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.

США, ЄС, Велика Британія, Японія та інші країни ввели та продовжують запроваджувати санкції проти росії.