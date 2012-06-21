Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Новий марсохід Національного аерокосмічного агентства (NASA) США – Perseverance – завершив тестування наукових інструментів і розпочав свою основну місію – ровер приступив до пошуку слідів життя на Червоній планеті. Новина про це з'явилася на сайті NASA.
Головний робочий орган нового марсіанського ровера – двометровий роботизований маніпулятор, на якому закріплено основну наукову апаратуру. Зокрема, на роборуці Perseverance є літохімічний рентгенівський аналізатор PIXL, який створений для аналізу інопланетних гірських порід за допомогою УФ і рентгенівських променів. Камера, закріплена поруч з PIXL, дозволить розглянути найдрібніші сліди минулого марсіанського життя, якщо вони будуть виявлені.
Якщо в кратері Езеро, де виконує свою місію ровер Perseverance, колись існувало життя, навіть найпримітивніше, то марсохід знайде його сліди. Таку заяву зробила Ебігейл Олвуд, яка очолює команду PIXL в Лабораторії реактивного руху NASA.
Бур на роборуці Perseverance дозволить марсоходу добути важливі геологічні зразки, які будуть упаковані в металеві контейнери і відкладені на поверхні Марса для майбутньої спільної місії NASA і ESA, яка забере зразки на Землю для лабораторного вивчення. Місія, про яку йдеться, буде запущена в 2026 році.