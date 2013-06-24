Тема насильства в родині досить складна, адже овіяна страхами та соромом. Дуже шкода, що діти іноді стають заручниками ситуації й не знають, як діяти далі. Батьківська жорстокість може призвести до психологічної травми. Розуміючи важливість питання захисту прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, головний юрист Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Альона Макаренко спільно із психологом Майєю Чайкою провела для першокурсників Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій інтерактивне тренінгове заняття «Розірви коло насилля».

Захід розпочали з казки про Скріпочку. Кожен учасник отримав скріпку, яку, відповідно до вимог завдання, згинав у знак питання чи усмішку. А потім їй необхідно було надати початкового вигляду. Ці дії асоціювали з тим, що насилля має наслідки, і саме тому ця тема така актуальна. Після знайомства та узгодження правил студентам розповіли про форми насилля й алгоритм дій, якщо вони або їхні знайомі стали жертвами жорстокості.

У межах тренінгу обговорили неприпустимість вчинення насильницьких дій підлітками. Під час заходу студентів ознайомили з особливостями надання безоплатної первинної та вторинної допомоги громадянам України, роз’яснили порядок звернення до центрів правової допомоги для отримання такої допомоги.

«Коло насилля потрібно розірвати, адже жертва досить часто перетворюється на агресора. Насилля — одна із причин підліткової жорстокості. Саме тому важливо говорити на цю тему і вчасно виявляти випадки насильства, сприяючи у наданні кваліфікованої допомоги тим, хто цього потребує», — підсумувала Альона Макаренко.

Фахівці поінформували студентів про служби, які надають допомогу і захищають інтереси дитини, та організували обговорення та розбір кейсів про булінг.