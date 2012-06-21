Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
До завтрашнього всеукраїнського Дня вишиванки артисти Заслуженого Закарпатського академічного народного хору підготували відеролик, в якому продемонструють народне вбрання, що побутувало в різних районах. Традиційно головними його елементами були вишивані сорочки, котрі століттями носили бойки, лемки і гуцули.
Для артистів у попередні часи були пошиті костюми, які носили в Тячівському, Рахівському, Великоберезнянському районах, а також у населених пунктах із компактним проживанням угорського й словацького населення. Саме народне вбрання опинилося на першому плані під час зйомок.
Відео знімали на набережних Ужгорода, а також на території Ужгородського замку А ще — на репетиціях заслуженого колективу, з додержанням санітарно-гігієнічних вимог, обов’язкових у період карантину. Разом із солістами до зйомок долучилися й артисти танцювальної групи. У ній тепер діють суворі правила — масковий режим і ніхто не працює в парі.
За словами художньої керівниці Закарпатського хору Наталії Петій-Потапчук, відзнятий напередодні відеоролик, присвячений Дню вишиванки, можна буде переглянути у соціальних мережах Фейсбук і Ютюб. Презентація ролика обіцяє бути не лише цікавою, а й пізнавальною, адже можна буде в деталях розгледіти вишиванки з різних місцевостей краю.