З квітня минулого року роботодавці області отримували компенсацію за кожного працевлаштованого переселенця. У 2023-му програму продовжили. Розмір виплати збільшили до 6700 гривень.

Для отримання компенсації необхідно подати заявку. Додати до неї копію наказу про працевлаштування переселенця та довідку, що підтверджує його статус.

Зробити це можна через портал Дія. А ще – у центрі зайнятості за місцем знаходження роботодавця.

Заявка подається не раніше, ніж через 5 днів після працевлаштування переселенця.

Минулого року урядовою програмою скористалося 564 роботодавці. Сумарно вони отримали майже 31 мільйон гривень компенсації. Роботою забезпечили 2450 людей, котрі змушені були тікати від війни у більш безпечні регіони.