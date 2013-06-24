У вівторок, 9 серпня, у Міністерстві у справах ветеранів України відбулося установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у засіданні взяли Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, представники Мінветеранів, Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, а також представники Офісу реформ Кабінету Міністрів України та місцевої влади.

Відкриваючи засідання, очільниця Мінветеранів наголосила, що завдання Міжвідомчої робочої групи – зробити ефективний комплексний огляд системи соціальної підтримки і запропонувати державі, суспільству та ветеранам сучасні інструменти розвитку.

«На жаль, протягом років Незалежності закони щодо соціальної підтримки ветеранів і членів їхніх родин формувалися не системно. Однак зараз ми маємо провести відповідну роботу, щоб сучасна ветеранська політика стала політикою управління людськими ресурсами в безпековій та оборонній сфері», – сказала Юлія Лапутіна.

Міністр зазначила, що комплексний огляд закладе підвалини для розробки важливої інституційної реформи у сфері управління людськими ресурсами – системи переходу з військової кар’єри на цивільну.

«Захисники і Захисниці, які йдуть з військової служби, здатні бути активними в суспільстві та громаді, працювати на «фронті відновлення», особливо – після нашої перемоги. І, звичайно, для цього вони мають отримати усі необхідні заходи із соціальної підтримки та інструменти, завдяки яким вони інтегруються в суспільство і в економіку. Зараз ми з вами маємо зробити усе можливе, щоб зробити скринінг усієї соціальної системи, яка захищала і допомагала ветерану, і зробити так, щоб її реформувати відповідно до сучасних вимог», – зазначила Юлія Лапутіна.

Під час засідання фахівці Мінветеранів презентували своє бачення комплексного огляду системи соціальних гарантій та проаналізували досвід інших країн. Також свої пропозиції винесли представники відомств, які входять до робочої групи.

«Після проведення комплексного огляду ми маємо вибудувати систему гарантій і інструментів, які дозволять нашим ветеранам розвиватися та реалізовуватися, а не лише бути пільгоорієнтованими, – підкреслив перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. – Крім цього, необхідно надати відповідну підтримку воїнам, які отримали інвалідність внаслідок війни, та родинам загиблих/померлих Захисників і Захисниць України».

За результатами установчого засідання було вирішено проаналізувати чинне законодавство стосовно соціальної підтримки Захисників та їхніх родин, і винести свої пропозиції щодо його вдосконалення відповідно до вимог сьогодення. Наступне засідання Міжвідомчої робочої групи відбудеться наприкінці серпня.

Нагадаємо, 10 червня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Мінветеранів Порядок проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Його розроблено на виконання внесених за ініціативою Мінветеранів змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 2147, що був ухвалений Парламентом 24 березня.

Затвердженим Порядком передбачено, що комплексний огляд системи соціального захисту проводитиметься Мінветеранів раз на три роки з метою актуалізації норм законодавства та відповідних нормативно-правових актів щодо статусів, механізмів соціальної підтримки та державних гарантій відповідно до реалій сьогодення.