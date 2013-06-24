Вчора, 27 вересня у Сумах Держмолодьжитло передало багатодітним родинам, сім’ям вимушено переміщених осіб та родинам, житло яких зруйноване внаслідок бойових дій, ключі від соціальних квартир для тимчасового проживання. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд напрацьовує різноманітні механізми вирішення житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один із них — надання житла для тимчасового проживання. Сьогодні у Сумах девʼять родин отримали соціальне житло. Ще дві родини оселяться в Ромнах. Найближчими днями соціальне житло отримають родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях», — зазначив Олексій Чернишов.

На сьогодні Держмолодьжитло вже придбало 60 квартир за цією програмою в чотирьох згаданих областях.

Квартири за програмою надаються громадянам “під ключ” — із ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Ключі родинам вручили заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська і голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний за участі керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Побутову техніку, спальне приладдя та посуд для сімей придбало й надало Товариство Червоного Хреста України.

Довідково

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з урахуванням пріоритетності. Пріоритетність визначає Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Держмолодьжитло закуповує квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб насамперед із числа багатодітних родин та родин, житло яких було зруйноване внаслідок агресії рф у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.