Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Про це повідомляє Уряджовийпортал.

«Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!»- наголосила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадуємо, Ірина Верещук очолила Координаційний штаб по евакуації з Донеччини, який за ініціативою Мінреінтеграції був створений рішенням Кабінетом Міністрів.