Незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто в застосунку Дія. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

З початку повномасштабної війни понад 9 млн українців перетнули кордон України. Багато з них не встигли чи не мали змоги взяти з собою паспорт або посвідчення водія. Зовсім скоро необхідні документи будуть доступні англійською в Дії.

У бета-тесті документів перевірятимуть, чи у всіх коректно документи відображаються англійською. А також чи правильно відображаються поля документів та чи коректно працює перемикання мови.

Команда Мінцифри продовжує працювати над збільшенням можливостей використання Дії за кордоном. Англомовні версії спростять процес ознайомлення з цими документами. Тому важливо, щоб у бета-тесті також взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном.

Для участі в бета-тесті треба мати в Дії один із документів:

закордонний паспорт;

посвідчення водія;

техпаспорт.

Послугу шерингу авто презентували під час Diia Summit у лютому. Завдяки цій послузі у декілька кліків ви можете поділитися з іншою людиною техпаспортом або ж отримати її техпаспорт, якщо берете машину в користування.

З початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки відключили реєстри, де були необхідні документи. І послуга шерингу авто була недоступна. Наразі реєстри знов працюють. Тож ми хочемо знову зробити шеринг авто доступним в Дії. Адже ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато українців від початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у більш безпечні місця. І їм потрібні документи на користування автомобілем.

Зараз хочемо протестувати послугу шерингу авто ще раз, щоб впевнитись, що усе працює коректно.

Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.

Що потрібно для участі в бета-тесті шерингу авто:

паспорт у Дії — закордонний або ж ID-картка

для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача

для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії

Проєкт реалізується за співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Головним сервісним центром та ДП «Інфотех».