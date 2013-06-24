З 25 по 27 березня здійснюється нарахування й виплата пенсій у шести областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 25 березня, передає Урядовий портал.

Як підкреслив очільник Уряду, розпочато фінансування пенсій за квітень для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії.

«25 березня було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. 26 березня авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. 27 березня – в Київську», — сказав Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що продовжуються виплати по оновленій державній програмі єПідтримка. Українці отримали вже понад 20,7 млрд грн.