Пенсійний фонд України інформує: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 343) з урахуванням листів Міністерства розвитку громад та територій України від 25 березня 2022 року №7/20/2870-22 та Міністерства соціальної політики України від 25 березня 2022 року № 3075/0/2-22/54 розпочато фінансування та виплату пенсій за квітень 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Впродовж 25-27 березня 2022 року на загальну суму 8 778,3 млн грн профінансовано пенсії 1 941,0 тис. одержувачам, з яких 1 388,0 тис. осіб отримують пенсії через уповноважені банки, 553,0 тис осіб – через АТ «Укрпошта»:

25 березня – 610,3 тис. пенсіонерам в Луганській та Чернігівській областях на суму 2 925,8 млн грн;

26 березня - 824,4 тис. пенсіонерам в Миколаївській, Сумській та Херсонській областях на суму 3 433,8 млн грн;

27 березня – 506,3 тис. пенсіонерам в Київської області на суму 2 418,7 млн грн.

Банками зараховано пенсії на рахунки 97,45 % пенсіонерів (1352,7 тис. осіб).

На пенсійні виплати за березень 2022 року спрямовано 47,7 млрд грн.

Станом на 27 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. За повідомленням АТ «Укрпошта» в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 83,74 % профінансованої суми 10,6 млрд грн.

За зверненнями осіб станом на 27 березня 2022 року надано 349,0 тис. пенсійних послуг, у тому числі 26–27 березня 2022 року – 3,3 тисячі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” сформовано та передано зацікавленим органам станом на 27 березня 2022 року 530 реєстрів та інформації про зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка». На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” АТ “Ощадбанк” передано 191 реєстр для виплати коштів.