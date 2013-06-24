Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду щодо рівномірного розподілу електроенергії між споживачами під час обмеження споживання.

Минулого тижня кількість скарг від споживачів про недотримання графіків та несправедливості в черговості відімкнень зросла удвічі. Тому у відключенні електроенергії обленерго мають керуватися таким підходом, щоб усі споживачі перебували в однакових умовах.

«Дотримання справедливості під час постачання електроенергії, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури — це питання національної безпеки. Його контролюють на найвищому рівні держави», — наголосив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський підкреслив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників операторів системи розподілу за невиконання нормативних документів щодо обмежень споживання.

Регулятор отримує скарги на неналежну комунікацію зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність графіків. Цю ситуацію терміново потрібно виправити.