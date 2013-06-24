Амбітна мета України — це набуття повноцінного членства в Європейському Союзі та Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на відкритті засідання Ради ОЕСР. «Ми розглядаємо ці два процеси як такі, що доповнюють один одного, і зважаємо на те, наскільки значною для ЄС є роль ОЕСР як аналітичного центру та центру розроблення найкращих рішень щодо державної політики», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що ОЕСР підтримає заявку України й сторони узгодять дорожню карту членства України в організації. Цей процес відкриє ширший доступ України до участі в роботі органів ОЕСР. Упроваджуючи стандарти організації та беручи участь у її оглядах, Україна ставатиме зрозумілішою для інвесторів, дослідників, консалтингових компаній, а найголовніше — тих, хто вивчає можливості виходу на український ринок.

Прем’єр-міністр подякував організації за надважливу підтримку та висловив сподівання, що вже незабаром Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн прибуде для відкриття офісу в Україну.