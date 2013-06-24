У Бучі Київської області Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель і Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер вшанували пам’ять невинно загиблих мирних мешканців. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході офіційного візиту в Україну високопосадовці ЄС та очільник уряду Словаччини побачили наслідки злочинів, вчинених російськими військами під час окупації міста.

«Сьогодні розкрита перша братська могила. Прокуратура, правоохоронні органи проводять ідентифікацію. За словами міського голови, на даний момент ідентифіковано понад 160 загиблих людей. Практично всі, хто в першій могилі, — з кульовими пораненнями. Тобто вони були вбиті російськими агресорами й відповідно поховані в цій братській могилі», — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава українського Уряду наголосив, що воєнні злочини та злочини проти людяності в Бучі та інших містах України вимагають негайних дій міжнародної спільноти: «Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні всіх винних до міжнародної кримінальної відповідальності».

Президент Єврокомісії відзначила, що в Бучі вони побачили жахливе лице російської війни.

«Ми побачили безсоромний, беззастережний жах, що сіють російські війська скрізь, де вони з’являються. Ми бачимо, що тут кордон демократичної Європи, який боронять українські воїни», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Очільник Європейської Комісії підкреслила, що вони приїхали в Бучу, щоб висловити свою солідарність та показати, що Європа та світ стоїть на боці України й надалі підтримуватиме нашу державу.