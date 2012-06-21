Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені Національного аерокосмічного агентства (NASA) Сполучених Штатів Америки використовували дані автоматичної міжпланетної станції OSIRIS-REx, щоб точніше визначити орбіту потенційно небезпечного для Землі астероїда Бенну. Розрахунки показали, що небесне тіло може зіткнутися з нашою планетою до 2300 року.

Імовірність зіткнення Бенну із Землею мінімальна, але вона є – з'ясували фахівці NASA, які отримали нові цінні дані завдяки місії OSIRIS-REx. Відомо, що Бенну зблизиться із Землею в 2135 році – це зближення не рахується небезпечним, але гравітація Землі змінить орбіту небесного тіла, і зробить астероїд менш передбачуваним.

«Ми застосували нові дані спостережень і побудували комп'ютерні моделі, які допомогли в деякій мірі знизити невизначеність, пов'язану з орбітою Бенну. Загальна ймовірність зіткнення астероїда з Землею до 2300 року становить 0.057%. Найімовірніша дата астероїдної катастрофи – 24 вересеня 2182 року, коли ризик падіння Бенну на Землю складе 0.037% ", – кажуть автори роботи.

Як зазначив співробітник Центру досліджень об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) Давид Фарноккіа, дані місії OSIRIS-REx дозволили змоделювати орбіту астероїда з безпрецедентною точністю. Для того, щоб визначити ймовірність зіткнення Бенну з Землею, вчені проаналізували безліч різних параметрів – зокрема, нагрів астероїда сонячними променями.