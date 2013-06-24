У Міністерстві економіки України відбулася нарада між керівники бізнесу та представниками влади, на якій обговорювались питання забезпечення аграріїв мінеральними добривами. Імпортери наголосили на необхідності оперативного оновлення світових індикативних цін, які використовуються на митниці. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами підприємців, за останні місяці світові ціни на мінеральні добрива на світових ринках істотно знизилися – подекуди в півтора рази. Однак митниця до сих пір вимагає від імпортерів розмитнити такі вантажі за старими індикативними цінами, що призводить до суперечок і простою партій добрив на митниці.

А з наближенням весни сільгоспвиробникам необхідно вчасно вносити добрива у ґрунт, інакше урожай буде значно менше запланованого. Наразі забезпечення аграріїв добривами оцінюється на рівні 10-25% від необхідного рівня.

«Задля забезпечення вчасного проведення сільськогосподарських робіт ми маємо оперативно оновлювати інформацію для митниці по світових цінах на добрива та інші товари, які мають суттєве коливання цін. Треба в найближчі два дні провести аналіз світових цін, а потім кожного тижня надсилати на митницю оновлені дані Держзовнішінформу, щоб митний збір сплачувався з реальної вартості товарів, що надходять в Україну», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Виконуючий обов’язки Голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев визнав, що митниця не завжди встигає оперативно реагувати на зміни світових цін, але пообіцяв доносити актуальну інформацію від Міністерства економіки до кожного інспектора. Однак він також підкреслив зміни в географії поставок добрив, де зростають обсяги імпорту з азіатських країн, які межують з росією, що викликає підозру, що російські добрива, які зараз перебувають під санкціями, можуть надходити на ринок.

Заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка запевнив учасників, що Україна готує заходи реагування на такі ситуації. Уряд розглядає такі варіанти, як збільшення митних зборів на товари з країн, що не входять до СОТ, або на продукти невідомого походження. Цей крок зробить невигідним імпорт підозрілих товарів, які можуть походити з Росії.