Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду щодо проблемних питань діяльності державних вугледобувних підприємств. Участь у зустрічі взяли керівники шахт, профспілкових організацій, а також народні депутати, що входять до профільного парламентського комітету. Обговорено питання роботи вугледобувних підприємств, зокрема їх фінансового та матеріального забезпечення, особливості діяльності в умовах воєнного часу.

«Зараз основне завдання — пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію — ЗАЕС, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% — сонячної. Тож теплова генерація нестиме значне навантаження», — сказав Герман Галущенко.

За його словами, цей і наступний опалювальні сезони житимемо за рахунок власного видобутку. Це треба прийняти і з огляду на це розраховувати подальші плани. Міністр підтримав ініціативи учасників наради щодо сприяння підприємствам вугільної галузі під час воєнного стану.