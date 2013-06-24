Академія електронного управління (Естонія) оголосила тендер на розробку модуля Єдиного державного реєстру ветеранів війни для надання грошової допомоги ветеранам війни з інвалідністю І, ІІ груп через Дію. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Ветерани війни з інвалідністю І, ІІ груп зможуть подати заявки і отримати виплати від Товариства Червоного Хреста України та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця через застосунок Дія.
Новий модуль дозволить:
- опрацьовувати запити і отримувати дані про ветеранів війни через відкритий програмний інтерфейс (API);
- проводити валідацію заявок, які відповідають умовам надання виплат;
- створити облік ветеранів війни і зберігати дані про виплати.
Заявки на участь у тендері можна подати до 19 вересня.
Тендер проводиться в межах проєкту EU4DigitalUA, який фінансується Європейським Союзом.